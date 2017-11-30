〈中部〉升級為自助式外燴 鹿港小吃變「食尚」

2017-11-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕讓小吃不只是小吃！年年秒殺的「鹿港小吃宴」，成功把鹿港小吃升級為桌菜版的小吃宴，由於一次把鹿港小吃通通吃下肚廣受歡迎，鹿港美食近來又升級為自助式外燴料理，把鹿港小吃推向全新的「食尚」舞台！

由鹿港鎮公所主辦、鹿港廟口商圈協會協辦的「鹿港小吃宴」，今年邁入第六年，推出三百桌料理，六分鐘就報名額滿，每桌三千元，等於每個人只花三百元，就可以吃到二十八種小吃，還有在地米粉當伴手禮，物超所值。

鹿港廟口商圈常務理事陳慧玲表示，配合鹿港冬遊季推出的「鹿港小吃宴」，因為打出知名度，許多團體或是民眾到鹿港一遊，也會指定要吃「鹿港小吃宴」，大約每年訂桌數有一千桌左右，可以針對客戶需求客製化。

陳慧玲指出，民眾自訂的「鹿港小吃宴」，價格視菜色而定，每桌大多是二千五百元到三千元之間，菜色約在十二道到十六道左右，菜色或份量與鹿港冬遊季的小吃宴也不盡相同，但都是鹿港在地美食。

除了以桌菜型式的「鹿港小吃宴」選擇外，陳慧玲強調，目前也有提供自助餐式的外燴料理，也就是把現有的外燴自助餐點變成「鹿港小吃」主題餐，最特別的是由鹿港小吃業者直接供應，這個月就有一千六百人預訂「鹿港小吃」自助外燴料理，讓鹿港小吃有多元呈現。

鹿港鎮長黃振彥表示，「鹿港小吃宴」讓民眾可以一次吃盡鹿港小吃，今年首度讓特色菜「鹽滷母蝦猴」入菜，還可以吃到烏魚子，可以說是非常超值！