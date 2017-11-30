〈中部〉投市、竹山、水里 壞空氣今趨緩

2017-11-30

昨空品指標逾一五○紅害

〔記者劉濱銓／南投報導〕冬季是霾害高峰期，昨南投全境空氣品質相當差，尤其南投、竹山測站的空氣品質指標（AQI）超過一五○，呈現俗稱「紅害」的紅色警示，上午就有民眾途經水里，發現遠方竹山上空霧霾如鋪天蓋地般襲來，果然午後水里空氣品質就淪為紅色警示；南投縣環保局則啟動區域防治措施，盼能減少空污危害。

昨南投境內的南投市、竹山鎮，以及埔里鎮共三個空氣品質監測站，AQI僅埔里呈現黃色的普通等級，其他二個測站都是紅色警示，足見空污危害。

往返魚池工作的民眾說，上午行經水里，就能發現遠方位在竹山上方的空氣相當差，但前往日月潭後，潭區上空則幾乎沒有霧霾，僅潭區外的空氣較差；水里民眾則說，午後因位在竹山的霧霾飄向水里，才讓整個市區上空呈現灰濛濛的景象；埔里居民則反映，AQI雖呈黃色，但市區上空仍壟罩霧霾，監測結果只有普通等級，讓人難以接受。

環保局表示，空氣品質指標（AQI）分成良好（綠色，0~50）、普通（黃色，51~100）、對敏感族群不健康（橘色，101~150）、對所有族群不健康（紅色，151~200）、非常不健康（淺紫色，201~300），以及危害（深紫色，301~500）共六個等級。

昨境內二測站監測到紅色警示後，便啟動區域防治措施，除台中火力發電廠配合「友善降載」，針對縣內的工廠也要求檢視排廢情況，建議營建工地減少開挖，並加強稽查露天焚燒與灑水掃街等，盼藉此降低空污危害。

今空品估達黃色普通上限

昨日空污應是近期累積而來，加上地形和風勢因素才擴及全縣，而日月潭鄰近埔里，空污相對少才讓潭區少有霧霾；呼籲民眾在AQI呈橘色時，老幼與敏感族群應盡量待在室內，呈現紅色則建議戴上口罩，今（卅日）空品預估則是黃色普通上限，民眾還是要多加留意。