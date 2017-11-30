〈中部〉（雲林）推廣滴灌 虎尾種花超省水

2017-11-30

〔記者廖淑玲、陳燦坤／雲林報導〕虎尾農會推動設施農業廿年有成，尤其採滴灌設備水分利用效率達七至八成，台南農改場為推廣黃金廊道節水產業，昨天特別安排來自全國各地的農民及業者觀摩虎尾花卉專區滴灌設施，大受肯定。

傳統溝灌 浪費大半水資源

農委會為了降低超抽地下水速率，舒緩地層下陷，以免高鐵沉陷，從彰化到雲林路段沿線左右各一．五公里畫為「黃金廊道」，要求以節水為主軸推動傳統農產業精緻化及多元行銷，既能減少農業生產對地層下陷的威脅，也能因應愈來愈極端的氣候型態。

台南農改場場長王仕賢指出，虎尾農會推廣設施種花，秋冬以高密度不摘心多花菊生產技術，利用滴灌作肥料及水分管理，間歇電照明，生產高品質農產品，克服台灣高溫多雨的不利生產環境，發展特色作物，推動虎尾成為全國花卉發展中心。

王仕賢強調，該套滴灌系統是由最缺水的以色列發明，相較傳統溝灌浪費超過五十％的水資源，滴灌的利用效率達七成以上，昨天台南農改成帶領上百名農民及業者參觀農民鄭欣奇的設施；鄭欣奇表示，他夏季種植番茄、冬天栽培洋桔梗，定期維護滴灌管線、酸洗清管作業徹底，確實發揮節水功能。

瓢蟲吃蚜蟲 種玉米免噴藥

另外，口湖鄉小農王貴仙投入無毒栽培農法十年，終於看到成果，不需噴灑農藥，透過生物食物鏈間相互剋制便能夠協助玉米穩定成長，雖然收成不及慣性農法，但王貴仙認為吃得安心最重要。

王貴仙表示，將家裡的農田變成與昆蟲和睦相處的樂園，以生物相生相剋的方法，任由雜草在玉米田間滋長，不僅可以藉由瓢蟲吃掉危害玉米的蚜蟲，同時能夠省下不少農藥開銷。