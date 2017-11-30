〈中部〉（嘉縣）古厝後百年茶樹 訴說石棹種茶史

2017-11-30

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣大阿里山區冬茶陸續採收完成，竹崎鄉中和村長洪銀盛的曾祖父洪進佳在清朝時期，自梅山鄉瑞峰村引進八株茶樹試種成功，成為石棹（音同桌）茶最早的起源代表，茶園至今仍保留百年老茶樹，成為當地觀光亮點。

中和村長曾祖父引進 試種起源

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，大阿里山地區高山茶種植面積二千四百公頃，屬「南道」茶區的竹崎鄉占三百公頃，其中，洪進佳生前於民國前三年（公元一九○九年）引進小葉種烏龍茶樹，俗稱「實仔茶」，經剪枝定植一千多株試種五年，海拔一千三百公尺的石棹氣候涼爽、潮濕，適合種茶，洪家向農民推廣種植經驗，發展至今已是竹崎的重要茶產區。

洪銀盛是洪家第四代，他說，民國六十九年間，在農會及公所輔導下，陸續引進同屬小葉種的青心、金萱取代老茶樹，只保留八株在洪家古厝後方的茶園，根部經百年生長，估計有六公尺長，三公尺的植株高度較新植茶樹高一倍，在茶園相當醒目。

8株茶園中高人一等 遊客必訪

竹崎地區農會阿里山珠露茶產銷班長林仁燧說，石棹茶區緊鄰阿里山公路，交通便利，產銷班在產、製茶期間與洪銀盛及其他茶廠合作，將鄰近學校學生及遊客引導至老茶樹導覽解說，同時介紹茶園生態、茶樹品種辨識等，讓大家了解石棹茶歷史。

另，嘉義縣政府與梅山鄉農會昨起進行為期一週的「嘉義縣阿里山高山茶一○六年冬季優良茶競賽」，梅山鄉農會總幹事黃世裕說，今年氣候穩定，較少颱風侵擾，參賽點數二千五百○四點，比去年增加廿點；阿里山鄉農會「阿里山冬季高海拔優良茶比賽」將自十二月九日起展開為期一週的評比。