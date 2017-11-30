〈中部〉明年將繳市庫24億元 平均地權基金 議員憂縮水

2017-11-30

〔記者張菁雅／台中報導〕平均地權基金明年將繳庫二十四億元，市議會交通地政委員會廿九日審查該筆預算時，議員擔心影響未來重劃區維護費用，且現在房地產不景氣，基金盈餘未來恐將縮水，委員會主席陳政顯甚至建議刪減二十億元，僅繳庫四億元，委員會最後決定該筆預算送大會討論。

議員劉士州表示，原市區過去辦理多處市地重劃，每一期市地重劃都設置重劃基金，依照規定，重劃完成十五年以上才能結算，繳入平均地權基金，以後若沒有重劃工程，平均地權基金就沒有「活水」進來，重劃區公共設施維護將有困難。

議員張芬郁則指出，原台中市一直重劃、賣抵費地，所以很有錢，原縣區苦哈哈，縣市合併後，縣區人口多於市區，讓台中市躍升第二大城，因此希望平均地權基金能挹注縣區建設，當然會先留存重劃區維護經費。

地政局長張治祥表示，公辦重劃、區段徵收開發完成後，出售抵費地或配餘地的收入，優先償還開發成本，其他一半留在重劃基金，另一半繳入平均地權基金；而平均地權基金可用來補助已辦好的公辦重劃區、區段徵收區裡的公共建設增添或維護，若平均地權基金有盈餘，也會依市庫需要繳庫。

張治祥也說，明年平均地權基金預估還有近十五億元盈餘，所以公共設施維護沒有問題，未來二年半都夠用。

對此，陳政顯表示，目前房地產景氣低迷，為了讓平均地權基金進帳，未來二年半是否要賤賣土地？這筆預算不僅關係重劃區居民權益，也關係所有市民權益，如果市府財政困難，平均地權基金必須繳庫，他建議繳庫四億元，讓局長能有交代，其餘二十億元刪除。不過，在場民進黨議員都支持通過預算，因此委員會最後決定將這筆預算送大會討論。