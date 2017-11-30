〈中部〉大里中興路排水不順 沒下雨也積水

2017-11-30

〔記者陳建志／大里報導〕大里區中興路一段在一四○巷口到祥全路口間為排水瓶頸路段，今年中為配合施做下水道遷移管線後，卻讓路邊側溝排水不順問題更嚴重，市府雖埋管解決，但屢屢出現積水不退的情形，不但商家出入不便，積水還淹到車道上，民眾抱怨連連，市議員蘇柏興和瑞城里長蔡昭奮昨天要求市府儘速解決。

市議員蘇柏興表示，近日天氣晴朗都沒下雨，但這裡因排水阻塞，積水已經淹到路面，不但商家無法做生意，每到晚間民眾煮晚餐、洗澡的水排出，積水更是淹到快車道，因天氣炎熱臭味四溢，實在很誇張，要求市府立刻疏通水路解決積水問題，並找出原因徹底解決。

大里瑞城里長蔡昭奮也說，該路段過去就排水不順，但只有在下雨時排水不及才會淹水，但自從今年中施工後，因排水側溝阻塞，經常出現水溝臭水漫流路面的情況，積水已經約五個月，民眾抱怨多次打一九九九專線向市府反映，問題卻遲未解決。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉表示，該路段過去就是排水瓶頸路段，因側溝內有管線阻礙排水，之前已埋設兩根塑膠管協助排水，近日疑似因塑膠管塞住，才讓積水問題變嚴重，昨天已經緊急派人抽水並疏通水管，將會請管線單位配合遷移，若無法在短時間內改善，會先闢設臨時排水路解決積水問題。