〈中部〉中火生煤使用量 藍營抨擊刪太少

2017-11-30

刪減5百萬噸 減幅達24％

〔記者張菁雅／台中報導〕市府大幅刪減台中火力發電廠生煤使用量，市議會民進黨黨團、民進黨籍立委均發表聲明肯定市府的作法，立法院副院長蔡其昌也說，將要求中央加速編列預算，以縮短台電改善期程。市議會國民黨團則抨擊市府與台電合力打假球，質疑生煤使用量刪減數不夠，將持續抗爭。

環保局昨天宣布有條件同意台中火力發電廠九部機組許可證展延，並一次刪減中火五百萬噸生煤許可使用量，即從每年二千一百萬公噸減為一千六百萬公噸，減幅達廿四％。

綠營黨團、立委 肯定市府努力

民進黨團表示，中火營運至今超過卅年，從未有一位台中縣市的首長能對中火開刀，市長林佳龍上任後勇於挑戰中火，務實面對空污問題，這次市府大幅刪減中火生煤許可用量，逼中火更務實且具體面對設備改善的問題，不但讓生煤管制條例展現成果，還超前目標，黨團肯定林佳龍帶領市府團隊所做的努力。

立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅、黃國書、何欣純也聯合發布聲明，肯定林佳龍與市府團隊針對操作許可證行使裁量權，創下中火建廠以來首次核減生煤的紀錄，展現務實面對空污的決心。蔡其昌也說，近期將與市籍立委們拜訪行政院長賴清德，全力爭取中火由燃煤改成燃氣，並將要求中央加速預算編列，以縮短中火設備改善時程，「不見空污改善，絕不罷休」。

國民黨團指應以1800萬噸作基準

國民黨團則指出，一○三、一○四、一○五年度台中火力發電廠核准生煤使用量都是二千一百萬公噸，但實際生煤使用量分別是一千八百三十九萬三千三百二十七公噸、一千七百九十五萬一千九百零五公噸、一千七百七十三萬四千八百五十九公噸，近兩年表面上數字減少，實際上是因為歲修與工程停機，而前三年平均每年使用量為一千八百零二萬六千六百九十七公噸，這樣的使用量造成中部地區當前空氣嚴重污染，因此要改善空氣品質，應以一千八百萬公噸作為基準，將實際使用量減少至一千三百萬公噸以下，才會產生實際效果，而非環保局宣稱大減後的一千六百萬公噸。

國民黨團也說，由上述資料可知，台電迄今毫無誠意實際減量，市府竟迅速核發展延許可，國民黨團無法接受市府與台電「共謀打假球」的行徑，將持續抗爭至中火實際燃煤降載符合民意訴求。