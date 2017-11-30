〈中部〉溪谷變垃圾場 一日清出三噸垃圾

2017-11-30

竹山秀林里無名橋下蒙羞

〔記者謝介裕／竹山報導〕又見垃圾山！南投縣繼名間、集集、水里、鹿谷等鄉鎮後，亂倒垃圾歪風，最近也入侵竹山鎮秀林里，「無名橋」橋下溪谷簡直變成垃圾場，昨日一天下來，共清出三千多公斤垃圾，竹山公所清潔隊已積極蒐證，會同相關單位揪出偷倒垃圾的不法份子送辦。

竹山鎮秀林里「無名橋」附近野溪，因位處偏遠山區，近來常遭人偷倒垃圾，從飲料罐、紙箱、塑膠品等一般民生廢棄物，到廢棄輪胎、磚瓦、木板等建築廢棄物都有，嚴重影響環境與河川生態。

清潔隊員垂降清除並緝兇

竹山公所清潔隊接獲通報後，派出大型吊車協助清潔隊員垂降至十多公尺深的溪谷，儘管迎面而來的是一堆又一堆的垃圾，且夾雜陣陣的惡臭味，但隊員們克服險惡環境，一方面整理、清運垃圾，一方面也就盒子、袋子等物品，是否留有公司行號名稱、住址、電話等相關資料進行過濾、蒐證，期望從中找出蛛絲馬跡，以便將涉嫌偷倒垃圾的不法份子揪出究辦。

清潔隊長陳東睦說，竹山地理環境十分特殊，也才造就太極峽谷、小黃山等罕見狹谷、河谷景觀，但也曾發生遭人亂倒垃圾的事件，如今連山明水秀的「無名橋」也淪為垃圾場，更令清潔隊不敢掉以輕心，除了未來將把溪谷列入環境稽查重點區域，一旦確定偷倒者的身分，也將依違反廢棄物清理法處一千二百元至六千元不等罰鍰，並追究清運垃圾的相關費用，呼籲民眾拿出公德心並踴躍檢舉不法，維護山川美景及環境整潔。