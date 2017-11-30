〈中部〉彰化縣長提名 民進黨和解 國民黨破局

2017-11-30

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕藍綠兩樣情！民進黨昨天公布首波縣市長提名，其中尋求連任的民進黨彰化縣長魏明谷確定入列後，赴彰化市公所拜會黨籍市長邱建富，雙方牽手高呼：「魏明谷連任成功！」象徵民進黨成功整合；國民黨下屆縣長提名人選則是「整合破局」，決定採民調機制，縣黨部將於下月十三日起一連三天，委由三家民調公司進行電話民調，十六日拆封公開民調結果，民調結果最高者作為給黨中央中執會建議名單。

魏明谷昨拜會邱建富，適逢生日的邱建富先恭喜魏明谷獲民進黨中央提名，繼續拚連任，魏明谷則祝福邱建富生日快樂，氣氛融洽。

魏明谷表示，包括彰化市鐵路高架化，已獲中央承諾要推動，只待程序走完，大埔截水溝兩側道路拓寬，經費也已到位，汙水下水道明年也將完工。多項重大工程都已定案，希望縣民再給他四年，讓他把相關建設完成。

綠營魏明谷獲提名 邱建富表支持

邱建富則說，希望民進黨在彰化縣長選舉能夠「打破魔咒」；魏若能連任，他四年後有機會來選時，「新人對新人」，機會很大也比較好選，但這次若被對方拿去，「我就要等四年或八年」，因此他絕對全力支持魏。

王惠美、楊福地、吳明哲搶出線

相較於民進黨成功整合，國民黨縣長人選則是「整合破局」，確定由民調產生。國民黨彰化縣黨部主委張曼莉昨天指出，三位登記參選人分別是立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、牙醫師吳明哲，在協調未成下，三人希望循民主機制，推派出最適當提名的人選。

藍營縣黨部︰將依民調推派人選

張曼莉表示，縣黨部將委由三家民調公司進行民調，民調題目採用包含「政黨對比式」及「黨內互比式」，其中，「政黨對比式題型」所得支持率佔百分之八十五、「黨內互比式題型」所得支持率佔百分之十五，民調結果最高者作為給黨中央中執會建議名單。

她強調，彰化縣傳統政治基本盤藍大於綠，不過，隨著網路和新興媒體崛起，政治版圖重新洗牌，國民黨明年選戰策略會跟著新民意需求做調整，改變年輕人對國民黨刻板印象。