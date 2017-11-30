〈中部〉《雲縣長初選》李進勇拚連任 蘇治芬：會遠離但祝福

2017-11-30

〔記者詹士弘、廖淑玲／綜合報導〕民進黨昨天公布縣市長選舉第一波提名名單，雲林縣長李進勇獲提名，他強調這是很大的責任，針對前縣長蘇治芬臉書發文暗示「我會遠之」，消極性抵制的意味濃厚，李進勇則打出「尊蘇」牌，他表示，相信蘇治芬不管在任何領域都會為民進黨盡心盡力；蘇治芬則回應，李進勇民調很高，應該會連任，會給予祝福。

李進勇表示，獲民進黨中央黨部提名是一份使命，有決心延續綠色執政守護台灣，更要打造雲林成為安居樂業的農業及綠能雙首都。

針對蘇治芬日前在臉書發文，意有所指的表示，「三年多前關係就生變」、「看到要取大位的人，她會遠之。」外界認為蘇有意與李進勇劃清界線；李進勇表示，蘇立委是民進黨非常倚重的政治人物，對雲林縣的努力與打拚有目共睹，相信她不論在任何時候都會為民進黨及台灣盡心盡力。

李進勇表示，綠能及農業首都政策都延續自蘇前縣長，也有看法不盡相同之處，這是政治常態，他主政時必須為政策負責；他也強調，每一個黨員、每一個黨內的從政人員，都是他積極爭取支持的對象。

蘇治芬表示，李縣長民調都不錯，也一直都很有自信，現在也可以自信地去打這場選戰。

針對蘇、李兩人漸行漸遠，縣黨部內部表示，黨中央自有協調機制。

國民黨立委張麗善表示，她已表態將角逐下屆縣長候選人提名，黨內尚有多人有意願參選，相信國民黨中央黨部會進行協商或民調；雲林農田水利會長林文瑞未表態是否角逐黨內提名，但表示愈多人表態參選代表這個黨愈有希望，一切遵循中央黨部的作業機制。