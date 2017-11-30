〈中部〉《嘉縣長初選》張明達獲小花力挺 翁章梁推競選廣告

2017-11-30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選競爭白熱化，縣長張花冠昨天首度公開表態支持縣議長張明達參選縣長，兩人喊出「花達（諧音發達）連線」同台拜票，雙張合體炒熱初選氣氛；前農委會副主委翁章梁則推出首支競選廣告CF，親人及青農到場力挺，爭取鄉親支持。

曾表態參加黨內縣長初選的太保市長黃榮利昨說，「嘉義縣兩個太陽（指縣長張花冠、立委陳明文）都不理我，我只好等小英總統的關愛眼神」，張、翁兩人戰得激烈，民進黨在嘉縣「恐怕要分裂」；因未繳黨費致黨齡中斷，目前因未滿兩年而無法參與初選的嘉縣副縣長吳芳銘則表示，「現階段做好縣政就好」。

昨早，張花冠、張明達與水上鄉長劉敬祥、番路鄉長林清根等人到水上市場向鄉親拜票，與攤商握手問好。張花冠說，嘉縣人才濟濟，應都有機會參選，而非由誰指定參選，張明達是縣議會龍頭，當縣長最重要的是領導能力，讓縣政發展和穩定，此是張明達的專長，「我希望大家給張明達一個機會」，初選民調支持張明達。

張明達則說，他會秉持張花冠施政優點，繼續傳承縣政，並遵循初選機制，爭取黨內提名，努力打拚為縣民服務。

翁章梁在義竹鄉傳芳村老家發表首支競選廣告CF，影片呈現他從學生運動、地方深耕到中央歷練的歷程。縣副議長陳怡岳、縣農會總幹事黃貞瑜、縣議員林緗亭及翁章梁的五姊、表哥等人到場相挺。

翁章梁說，他從體制外抗爭，在全台各地下鄉宣講，鼓勵農民爭取權益，後來在體制內學習政府如何為人民做事，將以曾任嘉縣社會局長、農委會副主委時的經驗及思考為縣民奉獻。

全國模範農民黃勝裕說，翁章梁常與青年農民互動，瞭解農民問題，為農民找出路，台灣農業面對進口產品競爭，他認為翁瞭解也願意傾聽農民心聲。