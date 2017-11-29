〈南部〉轉角是藝術 將軍馬沙溝3D彩繪村揭幕

2017-11-29

〔記者楊金城／將軍報導〕漁村就是座戶外美術館，雲嘉南濱海國家風景區打造將軍區馬沙溝3D彩繪村在昨天揭幕，以「海洋」、「漁村風情」及「童趣」來呈現馬沙溝漁村的藍色意象，共有卅六幅作品，馬沙溝居民希望3D彩繪村帶來觀光旅遊人潮。

馬沙溝第一期3D彩繪以「天馬行空」為主題，畫有河馬、斑馬和喵星人等九幅有趣的3D彩繪圖，在誠品書局創辦人吳清友的故居空地也有「開卷有益」3D彩繪，雲管處在第二期馬沙溝海洋世界3D彩繪村投入近四百萬元完成最後拼圖。

雲管處請來瑪雅彩繪工作室為馬沙溝精心打造，先觀察當地環境，也和居民溝通，將3D彩繪融入當地建築，昨天的開幕，鄉親逗陣來熱鬧，雲管處處長徐振能還打扮成漁夫角色行銷彩繪村。

主題以海洋、漁村風情為主

徐振能表示，馬沙溝3D彩繪村主題以海洋、漁村風情為主，畫風充滿童趣，也設立貼心指標，讓遊客可沿著地上的藍色小魚指引尋找畫作，並在畫作前標示最佳攝影處，即可拍出3D最佳照片，和遊客互動性高，創造有趣的畫面。

馬沙溝3D彩繪村以庄內李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，可能在大街上，或是在巷弄中，遊客就像在社區內尋寶，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，有別於一般彩繪村。

3D彩繪以「鯨彩馬沙溝」最吸睛，寬十二公尺、高八公尺，以鯨魚、小丑魚描繪海底世界，還有大章魚的腳變成盪鞦韆，也有象徵招財的金庫金塊、在地的烏魚子畫作、漁港風景、穿超人裝的小狗。

雲管處說，古早味蚵嗲、烏魚子、乾蝦、炸吳郭魚也都是吸引遊客到訪馬沙溝的在地美食，遊客也可順遊將軍漁港魚貨拍賣場「喊魚」，及「北門婚紗美地」水晶教堂。

雲管處目前在嘉義縣布袋好美里、將軍區馬沙溝、雲林縣四湖鄉箔東村打造三個3D彩繪村。