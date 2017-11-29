〈南部〉市府成大推智慧新農業 蘭科成立2中心

2017-11-29

〔記者楊金城／後壁報導〕市府與國立成功大學昨天簽署「活化大台南地區智慧新農業」合作備忘錄，並為設在後壁蘭花生物科技園區的智慧農業研究中心、蘭花生物科技及生物資源中心揭牌，為推動台南市智慧新農業立下新里程碑。

明年三月蘭展 在後壁續辦

代理市長李孟諺也當場宣布兩喜訊，明年三月台灣蘭展繼續在後壁蘭花園區舉辦，同樣設在蘭花園區的蘭花品種商業服務中心將在今年底啟用。

新成立的兩個中心將作為成大生科中心團隊，以微生物科技與大數據分析導入台南市溪北地區蘭花及農業的前進基地，設有總基因體分析、分子生物、種原保存、微生物培養及蘭花多樣性等九間實驗室。

李孟諺、成大副校長黃正弘代表雙方簽署合作備忘錄，包括農委會副主委李退之、市府農業局長許漢卿、蘭花園區進駐業者協會理事長黃志豐、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、後壁區長魏文貴和地方鄉親見證二中心揭牌成立的歷史一刻。

李孟諺說，智慧農業研究中心與蘭花生物科技及生物資源中心掛牌運作，希望透過產官學的合作，共同建構溪北的特色產業，以蘭花科技園區為產學連結的基地，利用微生物科技的導入，推動智慧農業，提升整體農業的產值，以活化大溪北地區新農業。

蘭花園區品種服務中心 年底啟用

李退之說，農委會和市府投入五千多萬元的蘭花園區品種商業服務中心將在年底啟用，加上成大二中心的進駐，期望起帶頭作用，未來翻轉台南新農業、加入蘭花產業發展新動能，讓現代農業成為集科技、經營管理、財經一體的新農業，也期許成大為新農、青農扎根科技農業教育。

黃正弘說，未來和市府合作推動大學社會責任計畫，將由跨領域的大學團隊投入新農業的在地化教育及人才培訓，落實及強化當地學生的科技教育，以提升整體農業生物科技的能量與產值，並透過微生物科技的導入，研發有益菌微生物資材，結合智慧設施植栽，提高作物的抗病能力，輔導當地的青農投入新農業。