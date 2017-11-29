〈南部〉義大越南義診 助80唇顎裂童展笑顏

2017-11-29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了讓唇顎裂孩童展歡顏，義大醫院十月與越南公益組織合作，為越南八十名唇顎裂孩童手術，讓他們重拾笑顏與自信。

義大醫院指出，唇顎裂俗稱兔唇，是一種先天性顱顏異常，據統計，越南孩童患有唇顎裂的發生率高，礙於當地醫療技術與經費缺乏，許多患者無法接受良好治療。

義大醫院今年與越南公益組織（Operation Smile Vietnam）、越南兒童基金會（National Fund for Vietnamese Children）及國立口腔醫院（National Odonto and Stomatology Hospital）合作，由副院長鄭勝峯率領醫療團隊，包括顱顏及外傷外科主任陳建忠、整形外科部總醫師陳信甫、護理部督導黃焴慧及手術室護理師蔡妮玲，前往越南河內進行為期一週的顱顏重建手術義診， 近一百廿名唇顎裂患童家庭前往河內國立口腔醫院進行篩選，經過評估選定八十名患童接受免費手術。

接受手術的一位唇裂病童，為家中次子，有四個兄弟姊妹，大哥智能發展遲緩，媽媽育兒極為辛苦，半年前媽媽得知有這個機會，獨自帶著病童長途顛簸近八小時來到河內口腔醫院。

病童媽媽說，手術能為孩子帶來健全的外貌，跟其他的孩童一樣開懷大笑，很感激義大醫療團隊，期許孩子長大後能成為一名整形外科醫師，幫助其他唇顎裂病童找回自信笑容。