〈南部〉成功、東河臍橙 香甜上市

2017-11-29

〔記者張存薇／台東報導〕東北季風越強，東海岸肚臍橙就會轉成金黃色，達到果香濃郁的成熟好風味，台東縣成功鎮、東河鄉肚臍橙進入採收期，今年兩鄉鎮產量高達百萬斤，目前宅配、訂購熱銷超過六成，不少老饕就是在等這一味！

「臍橙」是顆粒較大的柑橘類，因為有明顯的「肚臍眼」而得名，是酸中帶甜、水分多、果香濃的水果。成功鎮農會推廣部主任蘇永茂指出，三仙台臍橙已有廿、卅年歷史，今年因為沒有大颱風影響，產量原本增加不少，但碰到十月雙十節後接連好幾天豪雨，部分果樹開始落果，今年產量約增加一成，達到五十五萬斤。

成功鎮農會近日舉辦臍橙評鑑，蘇永茂說，經台東農改場實測，最高糖度達十四度，平均有十一、十二度，果實也大顆，評鑑結果第一名田美成、第二名曾新來、第三名徐吉宏、李成忠，徐銅華與林陳秀美為優勝，目前已銷售、預訂約六成，預計十二月中前完售。

東河鄉部分，東河鄉農會推廣部主任劉五龍說，泰源及北源地區臍橙種植面積約四十公頃、產量四十五萬斤，東河鄉今年加強行銷，推出頂級、優級禮盒，要等到風味最佳的十二月初開始出貨，目前接受預約；農民自產自銷也已銷售六成以上，其他還有佛利蒙柑、大白柚、西施柚及甜橙、美人柑等各種選擇。成功農會臍橙十斤禮盒裝含運費八百八十元，電話：（089）852338、852348，東河鄉農會十斤禮盒含運費八百、一千元兩種，電話：（089）531238。