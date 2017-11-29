〈南部〉鹿野部落廚房、送餐便利屋 歡喜開張

2017-11-29

〔記者王秀亭／台東報導〕七十二歲獨居的石爺爺曾在煮飯時昏厥、忘記關火，受「東基公益」一粒麥子基金會之邀到鹿野部落廚房共餐後，還和「同學」們彼此關心互動，走出戶外更有動力，鹿野部落廚房、縱谷線送餐便利屋昨天揭牌啟用，讓鄰近社區無力備餐的獨居、失能長輩一起享用新鮮的午餐，及簡易居家修繕服務。

「一個人吃飯很孤單，很多人吃飯有樂趣。」一粒麥子社福基金會董事長呂信雄表示，在7-ELEVEN公益勸募計畫協助下，政府照顧長輩，提供送餐、居家照顧、交通接送等「基本款」服務，基金會則連結企業提供「加強版」，提供部落廚房及送餐便利屋，讓無力備餐的獨居、失能長輩，可以好好吃飯，也能協助解決生活上如爬高換燈泡、或外出就醫等不便。

台東縣社會處副處長高忠雲指出，鹿野老年人口比例高達十九％，已是高齡社會，一粒麥子的部落廚房與目前社會處推動的聚福食堂略有不同，聚福食堂是提供社區裡的健康長輩用餐，部落廚房則是提供獨居或失能長輩就近用餐。

鹿野「部落廚房」以在地食材入味，並因應當地族群，在營養師督餐下，會有客家、阿美族佳餚，昨天啟用後，先從每週二、四共餐服務做起，進而成為基金會送餐服務在縱谷線的第三個製餐點，大約製作六十個送餐便當，供應鹿野及延平鄉的送餐對象，相較於以往從關山製餐點出餐，不僅路程縮短，便當鮮度與熱度也更加穩定。

另外，一粒麥子基金會在送餐服務時，發現服務對象除餐食需求，也遇到其他日常生活難題，例如爬高換燈管、蹲低修水管等，而衍生「送餐便利屋」的發想，揭牌後，會由專任事務師提供居家簡易修繕、協助外出購物、陪伴關懷訪視、資源開發連結、協助送餐服務、協助居家整理、食物銀行管理、社區共餐服務等八項服務內容。