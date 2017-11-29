〈南部〉「最髒城鎮」再去污 東港推定點垃圾車

2017-11-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮是屏東縣三大鎮之一，近年因觀光及海產業發達，遊客及人口眾多，伴隨而來的卻是垃圾隨手亂丟，往年環團「環保媽媽」評比，東港常名列「全台最髒城鎮」，鎮長徐志雄為洗刷「污名」，籌劃定點垃圾車，讓跟不上垃圾車腳步的居民丟垃圾。

方便居民丟垃圾 下月1日上路

一例一休上路後，部分鄉鎮以此為由增加停收垃圾天數，原本就固定周三、周日不收垃圾的東港鎮未受影響，反而還增加排班時間，預計十二月一日正式上路。

東港鎮工商活動發達，也有不少居民遠赴高雄工作，常因此錯過丟垃圾的時間，晚上還要騎車到處找垃圾車，不便之外還有行車風險，甚至有不肖民眾貪圖方便，認為無垃圾車等同可亂丟垃圾，導致環境髒亂。

東港河堤公園公廁旁停等一小時

東港鎮公所表示，規劃周一、周四、周五晚間八點在東港河堤公園公廁旁停等一小時收垃圾，興東四街一四七號、東港國小後方、東隆國小後門、中山國宅籃球場、東港郵局及嘉漁街一三八號前等六地點，於周二、周五、周六晚間停十五分鐘收垃圾，方便剛下班民眾丟垃圾，部分地點伴同資源回收車，詳細地點、時間，民眾可上東港鎮公所官網查詢。

前年東港不再蟬聯「最髒城鎮」，今年更是防疫績優獎唯一鄉鎮，清潔隊長陳正峰呼籲，新措施方便居民倒垃圾，環境整潔要居民共同努力。