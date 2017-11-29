〈南部〉先進運輸系統LOGO賽 「交會」勝出

2017-11-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府今年首度舉辦台南先進運輸系統LOGO創意設計競賽，共徵集五百餘件作品競逐，昨日頒獎，由陳識博以作品「交會」，從眾多競爭者中脫穎而出。交通局也強調，得獎作品將做為未來設計參考元素，並非就是台南捷運的識別標誌。

「交會」標誌造型以台南古蹟建築燕尾脊和先進運輸「單軌捷運」相互交會，重疊部分為交集，象徵「感動」，整體造型簡潔俐落，獲得評審青睞。

彰化北斗家商廣告設計科老師陳識博，是為了鼓勵學生投稿，所以他以身作則參加比賽，學生投稿則未得獎。他表示，設計理念傳達透過先進運輸體驗台南的美好與感動，洋紅色連結台南豐富的文化古蹟，藍色象徵先進、科技、未來，深藍則代表感動。

交通局局長林炎成表示，舉辦徵選活動，希望藉由全民參與，共同形塑南市先進運輸科技、便捷的正面形象，而台南市捷運工程處籌備處已於廿四日揭牌成立，宣示推動先進運輸建設的決心，相關工作如火如荼展開。

這次活動總獎金高達廿萬元，最大獎項為金獎六萬元，另外設有銀獎、銅獎、優選獎、網路人氣獎及佳作等共廿四個獎項。

運輸管理科科長吳俁之表示，徵選活動是為了行銷南市先進運輸，做為南市先進運輸未來的LOGO設計參考元素，得獎作品並非為未來南市捷運的識別標誌，獲得金獎作品，未來將客製化訂製成一卡通票卡，結合行銷及實用效益的專屬客製卡，增添紀念價值。