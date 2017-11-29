〈南部〉髒亂主因 環局：車流量和居民

2017-11-29

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市環保局近年來祭出移動式攝影機取締亂丟垃圾，其中中華西路沿線、武聖夜市和各大學周遭是熱點。對此，環保局表示，髒亂的主因大多是車流量和居民，反而觀光景點或遊客聚集之處較不嚴重。

環保局首先點名中華西路和永華路口相當髒亂，對此，大涼里長侯福成表示，由於該路段車流量大，常會見到通勤民眾隨手丟菸蒂飲料罐，而且該路口旁的小巷行人稀少又有圍牆等遮蔽物，常有居民丟棄家用垃圾，會盡快改善。

光賢里長楊隆郡則說，武聖夜市附近的髒亂主要來源為兩項，第一是逛夜市的人潮、第二是附近居民，雖然夜市附近的公園規模較小，但樹蔭多不會熱，附近的居民都會聚在此地運動，有些民眾就會把家裡的垃圾塞進垃圾桶導致「爆桶」，每逢禮拜三、六的武聖夜市營業期間更不用說，竹籤垃圾袋丟滿地，只能靠著環保志工隊兩個禮拜大掃除一次，加上平時志工巡邏才能保持清潔。

另外，環保局指出，新營或永康等人口密集處的小巷子和各大學附近也是常見熱點。水仙里長沈廉哲表示，水仙宮市場每天早上都有垃圾車清運，所以許多民眾貪圖方便亂丟垃圾，到最後連附近餐廳居酒屋都跟著模仿，最誇張的是一次出現幾十包堆成「垃圾山」，最後他們與市場管理處與環保局合作，號召里民站崗守夜，從晚上八點盯到清晨六點，持續二、三個禮拜就沒人再來丟垃圾。