〈南部〉環局取締違規 「垃圾熱點」裝監視器

2017-11-29

檢舉可獲罰款十分之一獎金

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了防止民眾亂丟垃圾，台南市環保局在各個「垃圾熱點」裝設監視器，取締違規民眾，最高可罰六千元罰鍰，更將十分之一的罰款當作獎金給檢舉人，希望透過全民的力量確保市容整潔，而熱點大多位於社區或車流量大的道路旁，觀光景點情況較輕微。

市區、永康及新營等人口密集地裝設

根據環保局統計，市區街道最常見的垃圾是菸蒂與垃圾包，接下來就是一次性的飲料杯罐，民眾隨手亂丟不僅會破壞市容，更讓清潔隊員暴露危險當中，在車來車往的馬路、分隔島撿拾垃圾；因此，環保局鎖定近三十處常被丟垃圾的熱區架設移動式攝影機蒐證，其中大多位在市區、永康及新營等人口密集地，例如中華西路與永華路口、中華西路與和緯路口、武聖夜市附近的公園，以及各大學周邊等地。

中華西路、永華路口亂丟最嚴重

環保局指出，這些地點除了常見的菸蒂、飲料罐之外，常常有人將一整包垃圾丟在人行道旁，進而引發其他人模仿導致髒亂，其中最嚴重的是中華西路與永華路口，就算早晚各掃一次還是無法清除乾淨，因此才會錄影取締，並開罰一千二百元到六千元罰鍰。另外，環保局也強調，除了攝影機的畫面外，不少案件也是透過民眾的行車紀錄器或手機檢舉，只要查證屬實就會把十分之一的罰金當作獎金發給檢舉人，希望全民一起維護環境。