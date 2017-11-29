〈南部〉高市6棟危老屋申請重建案 20天就准

2017-11-29

簡化流程提高都更誘因

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府十一月初率先全國公布危老屋重建作業要點，首件危老屋重建申請案昨核准，市府表示，首例從申請到核准只花廿天，希望透過高行政效率，讓民眾儘快改建危老屋。

市府都市發展局表示，依循都市更新程序的危老屋重建，受限於流程繁瑣，動輒耗時數年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因，另訂危老屋重建條例，並宣告明年要達到五百案、一萬戶的政策目標。

高市府呼應中央政策，在十一月八日率全國之先，公告受理民間申請辦法，昨並公佈首件申請核准案。

都發局說，該案位於青年、自強路口，原為六棟透天厝，經市府建管處認屬危險建物後已拆除，因其符合危險建物、且於危老條例施行三年內提出申請，故可獲廿％容積獎勵，約一○九坪的基地，將改建為地上十五層、地下三層的集合住宅。

12月起連辦5場說明會

為讓更多民眾瞭解危老屋重建程序及申請規定，都發局自十二月起將陸續在鳳山、左營、三民、旗山與岡山等區辦理說明會，由專業人士解說，也將發放摺頁文宣供民眾索取。

首場說明會週六（十二月二日）在鳳山行政中心舉辦，邀請營建署代表及首件危老屋重建案例建築師為民眾釋疑及解說申請要領，說明會詳情可電洽；201-0011轉106楊先生，或線上報名（網址：https://goo.gl/forms/sdmjA3zLcQj76BXh2）。