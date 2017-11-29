〈南部〉爭劃出墾丁國家公園 千人下月北上陳抗

2017-11-29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕營建署國家公園計畫委員會正審理墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通），墾管處在四通中提出分區將改為「管一、管二、管三」的作法，但恆春居民希望將既有聚落劃出國家公園，擔心營建署「強渡關山」，「國家公園區域住民權益促進會」號召千人，下月將北上陳情。

籲撤銷分區管制 回歸一般管制區

恆春及滿州鄉居民曾於今年三月、十月聚集墾管處及大灣，訴求聚落劃出墾丁國家公園，但「四通」從地方初審至送營建署大會審查，都尚未針對「聚落劃出國家公園」審查，引發居民怒火。

促進會理事長張昌益表示，「聚落劃出國家公園」是當地居民多年來的一貫訴求，但墾管處卻堅持「管一、管二、管三」的分區作法，進入國家公園計畫委員會審查後，就想強渡關山忽略「聚落劃出」聲音，簡直是黑箱作業，北上陳情主要訴求為「恆春半島既有聚落劃出國家公園」、「反對以都市計畫模式審查國家公園」、「撤銷管一管二管三，回歸一般管制區」。

促進會下個月將展開兩天一夜行程，先到屏縣府尋求支持，隨即北上到立法院、內政部陳情，號召恆春民眾踴躍參與。

盼興建修繕、生產等權利不再受限

滿州鄉莊姓居民表示，聚落比國家公園更早存在百年以上，被劃入國家公園範圍後，舉凡住民房舍興建與修繕、農林牧生產事業、原住民族狩獵漁撈文化祭典等民眾基本權利皆受嚴格管制，希望聚落劃出國家公園範圍，回歸地方政府管理。

屏縣府城鄉處表示，期盼墾管處站在兼顧地區發展、人民安居及生態保育的基礎上通盤檢討，縣府尊重居民訴求且樂觀其成。