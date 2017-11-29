〈台北都會〉柯Ｐ：違建數量減少 議員再打臉

2017-11-29

〔記者郭安家、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕北市既存違建高達兩萬五千處，本報昨天獨家揭露，柯市府查報、處理違建數量輸給前三任市長。市長柯文哲昨受訪認為任內違建數量減少，違建不是一直蓋一直拆，應要遏阻它蓋新的，讓拆違建的量慢慢降低。但民進黨市議員周柏雅也打臉，柯文哲任內違建增加一萬四千多件、結案一萬一千件，三年增加三千件違建存量。

周柏雅：3年增3千件違建存量

周柏雅指出，新違建雖是即報即拆，但根本拆不完。以不分種類的違建數量來看，柯文哲上任後共新增一萬四四五四件違建案，但柯文哲只結案一萬一三九三件違建，違建存量增加速度比公共住宅增加戶數還快，並且質疑市府有能力針對既存違建成立專案，那為何不能成立一個「立刻拆專案」呢？

周柏雅進一步指出，詢問建管處到底北市兩萬五千件既存屋頂違建裡，到底有沒有如同新北市中和大火命案分隔出十幾間單元的違建態樣，建管處一問三不知，因列管的既存違建資料中，根本就沒單元數統計，質疑市府列管違建資料根本不精確。

建管處表示，相關違建案件的查處，個案常須歷經行政處分送達、協調、會勘及疏導自拆等程序，致處理上產生時間差距；對於新增加三○六一件違建，建管處仍會依序排拆，並以積極態度處理。

柯文哲昨被問及上任三年違建處理、查報數，柯文哲說，他認為在他任內違建數量也減少，違建不是一直蓋一直拆，這樣永遠沒有辦法解決，應該要遏阻它蓋新的，讓拆違建的量慢慢降低，所以不是拆違建多就是厲害，最高境界應該是沒有違建也不用拆；並強調在他時代，違建增加速度減緩。