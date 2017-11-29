〈台北都會〉轉彎語音警示 逾百輛公車先試辦

2017-11-29

〔記者黃建豪／台北報導〕因為公車轉彎事故頻傳，中央規定明年起大客車、大貨車得加裝倒車轉彎警示系統。對此，台北公共運輸處表示，全市三千五百輛公車裝置蜂鳴器已行之多年，在公車轉彎時會發出嗶聲，近期則由逾百輛公車先試辦語音系統，會直接告知「公車要左轉、要右轉或要倒車」，將試辦半年，預計明年五月會做民調，研議未來是否廣泛實施。

公運處長常華珍表示，台北市聯營公車都有裝設蜂鳴器，發出的嗶聲約七十五到九十五分貝，聲音其實相當響亮，僅在經過博愛特區等住宅密集區時，有民眾特別反映時才會暫時關閉，除蜂鳴器外，十一月起已由東南客運及首都客運，陸續試辦公車語音系統，會在公車要轉彎或倒車時，以語音清楚告知「公車要右（左）轉請注意」，已在東南客運六一二、二○七等密集路線公車試裝。

東南客運主任蘇東城表示，該語音系統稱為「警示音」，一台僅一千元出頭，由業者自費裝設，試裝至今發現，該語音相較傳統嗶聲，能讓其他車輛與用路人更明確知道公車動向，因此有提前預防的動作，因成效顯著，東南客運在一百多輛公車已全面裝設。

常華珍則指出，語音系統的隱憂，是怕周邊講話太大聲音，語言夾雜會混淆，且非中文語系會聽不懂等問題，相較之下，蜂鳴器的嗶聲是世界通用，較不會有辨識問題，因此大多數業者仍在觀望，交通局則預計明年五月會做民調，由民眾來評估是否適合。