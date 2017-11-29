〈台北都會〉逾2萬冊書未還 台北市圖：損失600萬

2017-11-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立圖書館藏書量驚人，將近八百萬冊，每年借書人次三、四百萬，台北市立圖書館統計至今年，出借書籍未歸還超過三萬冊，市圖因此展開催還作業，仍有兩萬多冊流落在外，北市議員汪志冰昨天在議會教委會審查預算時頻頻追問未歸還書本的損失，館長洪世昌屢未正面回答，汪一度動怒，洪世昌最後吐露，約六百萬元。

每本書的成本150至200元

議會教委會昨審查市圖明年度總預算時，洪世昌表示，每本書成本一百五十元至兩百元，借書未還會透過電子信箱、簡訊或書面文書催討，郵資單件三．五元，今年寄出一萬多封催還信件，追回近六千冊，還有兩萬多冊逾期未還，以每冊兩百元計算，損失約六百萬元。

議員：沒追回即是損失 應改進

汪志冰質疑，有一萬多人沒還書，市府還要再蓋新的圖書館嗎？催還一年又累積兩萬多冊逾期，沒追回就是有損失，也代表圖書館經營管理需更精進。

教委會召集人、議員吳世正則說，若民眾借很貴的書又不還，市圖怎麼辦？有價值的書應列管起來，免得有人辦多張借書證，寧願犧牲證件，把書留在家。他要求市圖提送檢討報告，針對催還部分，未來應有更積極的作為。

市圖：有價值書籍 不外借

對此，洪世昌說，館內有價值貴重的書籍，例如百科全書或指南、指引等，會列為參考書，限制館內閱讀，不得外借。

至於借書逾期未還部分，洪世昌坦言，目前並沒有法定授權市圖可強制要求民眾歸還，會持續催還，不過，可規範停止借書的權限與逾期未還按天數開罰，未來也會研擬相關改善作為。

另，台北市政府規劃將美國在台協會（AIT）現址，打造為市立音樂廳、市立圖書館新總館。北市議會教育委員會昨審查台北市立圖書館明年預算，市圖說明該項重大規劃案，新總館樓地板面積達三萬一四二○平方公尺，初步總工程經費高達六十四億二千九百萬元，但北市議員多有疑慮，擇日另行細審。市圖報告指出，今年文化局動支第二預備金一千五百萬元辦先期規劃，預計明年辦理徵圖並徵選，初估總工程經費約六十四億二千九百萬元，明年將編列概算，後年實際編列興建預算。