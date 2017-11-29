〈台北都會〉台北市明年不增自行車道 遭質疑選舉考量

2017-11-29

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著YouBike帶起自行車使用需求，自郝市府就大力增設自行車道，台北市長柯文哲雖延續郝時期規劃完成的「三橫三縱」自行車路網，但今年施工完成後，明年未編預算，不再增設，遭質疑因明年選舉年，怕施工造成不便影響民調才導致政策停擺。

交通局：已評估10路段 須地方同意

對此，交通局則解釋，自行車道仍在陸續規劃，目前已評估十條路段，但必須配合人行道重鋪且地方同意才能做，因此明年才暫未編列預算。不過，負責施工與民意溝通的新工處則表示，明年的人行環境改善工程預算，只有例行性的維護作業，不會增設自行車道。

新工處：明年僅例行性維護 不增設

台北市目前自行車道最近一次大型增設工程，是從二○一四年就開始規劃的三橫三縱自行車路網，但去年九月陸續完工前，曾在復興南路等施工路段造成交通打結，使得柯文哲民調一度大跌，柯當時也坦承讓三橫三縱同時動工，是他犯下的錯。

交通工程管理處科長葉志宏表示，自行車道選在四十公尺以上幹道才會設置，包括民生東路、辛亥路、承德路南段、承德路北段、松江路、忠孝東路（信義、南港）、經貿二路、塔悠路、新光路二段都是評估未來可增設路段，只是自行車道設置得新建工程處要整建人行道時才會一併設置。

去年施工塞車惹怨 柯Ｐ民調大跌

新工處共管科長陳昭志則表示，自行車道預算是編在人行環境改善工程下，明年雖有編列，但人行道只有例行性的維護作業，並沒有要整段重整的路段，因此沒有規劃要增設新的自行車道。

交通局官員透露，自行車道做的時候會產生交通衝擊，做完後還會有民眾反映車道縮減、汽機車停車空間縮小，鄰近居民多不喜歡，會產生不少負面影響，因此新工處設置前須跟地方開協調會，充分溝通後才敢做。

學者：單車道建置須永續 且應整體規劃

但台灣大學土木工程學系教授張學孔認為，自行車道的建置必須有永續性，若民眾有需要就該持續編預算來發展，除了四十公尺以上道路及人行道拓寬外，更應該從BBMW（公車、自行車、捷運、走路）的整體角度來規劃，以捷運為軸心，發展出民眾能安全抵達大眾運具站點的環境。