〈台北都會〉獎勵檢舉水污染 新北降門檻增獎金

2017-11-29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨天市政會議通過「新北市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」修正草案，將檢舉獎金發給門檻從罰鍰十萬元以上，降低為五萬元，獎勵金比例也較原本提升五％，以提高民眾舉報水污染源的意願，另原條文中「窩裡反」獎金維持五十％，修正條文預計十二月中公布後實施。

12月中公布實施

新北市議員陳明義六月中質詢時指出，水污染案件檢舉獎勵辦法中，內部員工「窩裡反」檢舉獎金是罰鍰的五十％，外人檢舉卻只有十到廿％，比例太低，市長朱立倫承諾檢討獎金比例。

給獎門檻變5萬 獎金增5％

市政會議昨天通過獎勵辦法第四條、第五條修正草案，將第五條發獎勵金門檻從實收罰鍰金額十萬元降低為五萬元；發給比例從罰鍰金額的十％，調高為十五％，情節較重大者從廿％調高為廿五％。

環保局發言人孫忠偉說，目前有檢舉獎勵金的包括廢棄物清理法，最高裁罰六千元，獎金最高五十％為三千元；違反空氣污染防制法的烏賊車，獎金三百元；水污法獎勵辦法通過後，裁罰金額最高是兩千萬元，是獎金最多的，以五萬元門檻計算，獎金最少七千五百元，「窩裡反」最高可達一千萬元，若是外部檢舉，獎金最高則有五百萬元。

孫忠偉說，外部檢舉雖未明訂與「窩裡反」一樣有五十％獎金，但原條文中即有特殊情形或重大事件的規範，可在實收罰鍰內專案核給獎金；此外，他強調，因為獎金提高，為避免檢舉浮濫，第四條具體規範檢舉者必須指出確定的對象，提供可供查證的相關事實、證據、照片、影片或資料，強化水污染檢舉事證明確性的要求。