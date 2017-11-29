〈台北都會〉《藍營市長人選》蔣萬安出線？ 丁守中轟黨中央

2017-11-29

國民黨市黨部澄清 絕無口袋名單

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕近日各界點名國民黨立委蔣萬安代表藍營參選台北市長，日前也有媒體報導國民黨初選機制已出爐，不過，五度挑戰黨內初選的前立委丁守中昨就率先在臉書上開砲，轟黨中央不知民主為何物，質疑黨內初選機制，並指高層已有「夢幻人選」，還刻意吹捧造神；但國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨也澄清，「絕無口袋名單」。

柯Ｐ：做好市政就是最好的宣傳

國民黨內選情詭譎，北市長柯文哲昨對蔣萬安出線說再度冷處理，僅回應選連任的人也不用做甚麼廣告，每天把市政做好就是最好的宣傳。不過，去年立委選舉時，柯文哲與民進黨合作「首都改革陣線」，民進黨與社民黨基層也有屬意人選，最後未能整合成功，結果由柯文哲輔選的子弟兵潘建志最後落敗。昨天柯即遭民進黨議員王世堅反酸，當初選舉就是柯文哲與民進黨「在野進步大聯盟」整合失敗，才讓本來沒實力當選的蔣萬安當選，放猛虎下山，現在做立委越當越大尾。

柯遭酸當年挺子弟兵整合不成 如今放虎下山

外傳國民黨北市市長初選，將在二月初先做民調，再依民調結果協調黨內參選同志，協調不成再辦初選。丁守中昨天在臉書上嗆黨內不辦政策辯論，先做民調，黨內高層及黨務主管竟仍不知民意、民主為何物，不覺社會外在氛圍，仍迷戀自己規劃指定的夢幻名單，甚至被民進黨設局主導議題而不自知；「一場應有的公平初選，已變調成若干黨務主管放話的吹捧造神大會。」

對此，北市黨部主委黃呂錦茹澄清，黨中央提名協調小組才在十月開過一次會，直轄市長初選辦法、選舉節奏都還沒拍板，還要看中央名單；並強調「絕無口袋人選」。