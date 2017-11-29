〈台北都會〉起薪多少合理? 柯Ｐ：4萬5至5萬

2017-11-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨表示，年輕人若起薪三萬元，實在太低，除非不買房子、過苦行僧的生活，因此應為四萬五至五萬元間較合理。此言一出，有企業主怒批柯是「天龍國市長」，但也有企業主持肯定態度；民眾則直言，請柯去告訴大老闆，強制執行，不要只會拿來說嘴。

企業主反應兩極 有批評有肯定

台北市長柯文哲昨在南港軟體園區與百位科技業青年代表座談，柯文哲說，若起薪三萬元，以現在物價當然太低不夠用；高房租、高房價是因為相對薪水低，台北或台灣產業要脫離製造業的思維，用創意賺錢才能高薪。以蘋果為例，有品牌、有設計，但代工賺不到錢。

柯Ｐ：應轉型 用創意賺錢

柯指出，台灣過去廿年的經濟困境是「成功為失敗之母」；他解釋，因為過去像楠梓加工出口區，一次女工僱用十幾萬，勞力密集，因為太成功了不肯放棄，但每次成功，要想下一階段怎麼做，低利的製造業思維，應轉型成創意高獲利，不然低薪看什麼都貴，如果薪水高就不是問題。

民眾：請告訴大老闆 並強制執行

對此，劉姓民眾贊同表示，台北市的物價太高，薪水要付房租跟生活費，扣一扣之後，沒有辦法存錢，工時又很長。民眾楊小姐則說，請柯文哲告訴各大老闆，強制執行，不要只會拿來說嘴。

王應傑批柯討好選民 政治語言

台北市商業會理事長王應傑則痛批，柯文哲在天龍國當市長，之前在台大醫院當了幾十年醫生，根本不了解台灣各行業各階層的實際情況，就跟晉惠帝講出「何不食肉糜」一樣，現在除了金融業、科技業、國營企業等產業之外，像是中小企業都在邊緣化，進入微利時代，中央說要三萬元都做不到了，不要為了討好選民，講一堆政治語言。

歇腳亭董事長支持 認為應往上追

連鎖茶飲歇腳亭董事長鄭凱隆持肯定態度說，本來就應該要刺激，即使會增加人事成本，只要商品夠好，各方面都好，要往上追，不要往下追。而自營餐廳業者黃淑萍也說，員工的生活過得好，工作心情也會比較好，應該要正向回饋，而不是惡性循環。

家樂福：看工作內容 不應齊頭式

家樂福公關經理何默真認為，應該要看工作內容，並加強升遷制度，不應該是齊頭式的「一口價」，不同工作內容應給予不同的薪資標準，保留彈性讓勞資雙方去合理討論。

勞動局：台北消費 基本工資確實不夠

勞動局長賴香伶坦言，以台北市消費水平來看，二、三萬元確實不太夠，但明年基本工資調漲月薪至二萬二千元，若各企業能同時響應跟進加薪三％，並落實法令規範，例如年度獎金、加班費等，對勞工收入就會有實質改善。