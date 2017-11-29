〈台北都會〉全台首例 板橋危老加速重建計畫核准

2017-11-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府昨天核准板橋文化段基地申請「都市危險及老舊建築物加速重建計畫」（簡稱危老重建計畫），成為全台首例。住戶須在一百八十天內申請建照，審核通過即可動工，最快四年後住戶可重返舒適安全的新家。

城鄉發展局局長柳宏典表示，新北市一○二年起制定都市防災及居住安全相關政策，推出簡易都更、房屋健檢、臨門補助方案、訂定防災建築再生自治條例等，今年五月中央發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，市府十一月十六日公告申請作業注意事項及範本，方便民眾申請。

共29棟老公寓 屋齡近50年

都市更新處處長張溫德指出，此案位於捷運新埔站三號出口後方老舊公寓，共二十九棟二至五層樓建物，申請基地面積三千一百一十三平方公尺，現有三十三戶，所有權人約五十人，建物結構安全評估未達最低等級，經整合一○○％所有權人同意重建，十一月十六日送件，獲取四十％容積獎勵。重建後建築基地退縮四公尺，納入耐震及無障礙環境設計，提升居住安全，完工後為地上二十五層、地下四層、總計兩百四十戶大樓。

原住戶王銘焜表示，房屋建於民國五十八年，屋齡近五十年，出現漏水、壁癌等問題，曾有花台女兒牆掉落，危及安全，兩年多前有建商協助整合，原本部分住戶不同意都更，直到今年五月中央公布危老條例，給予容積獎勵條件，每戶至少一坪換一坪，總算取得全數同意。