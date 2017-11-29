〈台北都會〉「棒受網」總量管制 漁民爭放寬

2017-11-29

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院農委會漁業署為讓棒受網等傷害性漁法逐步退場，進行總量管制，目前從事棒受網的漁船，約一半以上沒有棒受網執照，漁民盼漁業署放寬規定以保障生計；對此，漁業署副署長王正芳說，已請全國各漁會先收集漁民意見，再研議是否開放。

漁業署：收集民意研議是否放寬

棒受網屬燈火漁業的一種，二○○六年即限制總船數不得增加，目前總數約二千多艘。漁業執照可申請一個主要經營漁業、三個兼營項目，每五年換發一次，漁業署十年前修訂「燈火漁業執照處理原則」，只有主營業為棒受網者可續發新執照，兼營者不再換發。

基隆市議員莊錦田、基隆區漁會理事簡豐堅表示，棒受網以燈火吸引小卷等魚類聚集、捕撈，是傳統的撈捕方式，台灣北部海域是燈火漁業的重要漁場，漁民每年農曆三月開始捕撈小卷，政府的做法讓很多一輩子從事棒受網漁業的漁民，因無法換照不能出海，很多漁民反映盼放寬棒受網規定，給予合理的生存空間。

基隆區漁會建議 重新登記納管

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，棒受網漁業存在數十年，現在有逾五成從事棒受網的漁船，卻是拿延繩釣和拖網的執照，建議政府應該思考重新登記納入管理。

燈火漁業捕撈小卷 數量銳減

漁業署昨天到基隆區漁會開協調會，聽取漁民意見，包括金山、萬里、瑞芳、淡水等漁會代表都出席為漁民請願。白姓漁民說，希望政府重新思考漁網、漁法等認定標準；張姓漁民表示，近年中國漁船下海數量，比下水餃還快，他們過度捕撈，政府卻反過來限縮自家漁民權益。漁民們講到激動處，氣氛一度火爆。

漁業署︰降低總量非全面禁止

王正芳表示，沿、近海漁業資源枯竭，統計光小卷的數量，已從十年前八千八百噸銳減至三千多噸，燈火漁業的經營許可是要降低總量，不會全面禁止，但也不是無限制開放大家都來抓，秋刀魚、鮪魚等魚種也都有配額限制，採用漁業執照區隔管理，使漁業能永續經營利用。

王正芳強調，已請全國各漁會先行統合取得經營許可及未取得經營許可的漁民意見，漁業署會針對彙整內容作整體評估，再研議是否開放燈火漁業的漁場及資源，以達到多贏局面。