〈北部〉手縫太魯閣族服婚紗 傳統兼創新

2017-11-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮秀林鄉太魯閣族人張碧娥，投入裁剪縫逾卅年，近年專攻族服創作，將傳統族服融入西式裁縫手藝，以純手工方式打造全台獨一無二的太魯閣族服特色婚紗，因深受族人歡迎，還多次受邀公開展示，強調想要再為傳統族服增添更多創新元素。

張碧娥幼年父親早逝，自小跟著母親學做傳統族服撐起家計，因受媽媽最常說的「穿上族服女孩最美」影響，卅年來不斷專研裁縫設計，還將傳統族服加入創新元素，製作系列結婚禮服，希望能為族人披上「最美婚紗」。

張碧娥說，長年執著太魯閣族文化元素，堅持純手工製作禮服、婚紗，供族人在慶典表演、結婚時穿著，並期望能將這樣的工藝作為部落創舉，讓傳統文化也能藉由多元型態的融合進行新的呈現。

張碧娥目前也與原民編織傳藝師連美惠、傳統編織織娘吳瑪琍及徐香蘭等多名工藝家組成聯絡網，在太魯閣口台電舊官舍「族群生活文化中心」展示作品，並配合當地有機農業、觀光業者合作，期望作為在地群族文化學習、產業推動的基地。

秀林鄉代理鄉長蔡瑞光說，太魯閣口台電舊官舍閒置逾卅年，原有八棟舊官舍，其中二棟房舍已修繕並作為「產業中心」及「族群生活文化中心」使用，未來希望能招募更多工藝師進駐，以群力合作方式，打造一處實體展現原民文化的空間。