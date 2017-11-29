〈北部〉民進黨冬山鄉長初選民調 落敗者疑不公

2017-11-29

黨部：有意見可提申訴

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣冬山鄉長初選結果，由冬山鄉民代表林峻輔出線；但落敗的鄉代會主席黃強呈質疑民調公平性，初選電話抽樣對他不利，根本是三星鄉初選的「翻版」，要求縣黨部應給交代。縣黨部主委林進財表示，參選人有意見都可向黨部反映或提出申訴，至於個人對外的聲明，黨部不予回應。

鄉代林峻輔出線

冬山鄉人口逾五萬人，在宜蘭縣僅次宜蘭市、羅東鎮，是綠營的「票倉」；民進黨內有黃強呈、林峻輔與宜蘭縣議會秘書長陳茂琳登記參加初選；冬山選民結構「綠大於藍」，初選勝出也被視為鄉長選舉「穩操勝算」，昨天公布初選結果，由林峻輔勝出。

但黃強呈質疑，前晚進行電話民調，竟有羅東、五結民眾也接到電話，電話抽樣選區也不公平，例如冬山鄉民代表有四個選區，但抽樣電話，自己選區僅占三成，其餘都是對手選區的電話，明顯對他人有利。

民進黨三星鄉長初選，也被落敗參選人指控民調電話不公，黃強呈批評，冬山鄉初選過程宛如三星鄉「翻版」，縣黨部應給予合情、合理解釋，對鄉親有所交代。

陳茂琳也質疑，民調過程明顯不公，羅東、五結民眾也反映接到電話，縣黨部幫特定人員助選，選務公正有疑慮。

林進財表示，兩家民調公司都是三名參選人同意後選出，民調電話是電腦亂數抽樣，若非設籍冬山鄉就列為無效問卷，參選人有意見可向黨部提出異議，或向中央黨部申訴，黨部不再作其他予回應。