〈北部〉郵局契作紅藜 助富里小農銷售

2017-11-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕鄉下工作機會少，年輕人紛紛外流，外配比例也偏高，在富里天主堂奉獻的七十歲修女劉英花，三年前從少少的三分地開始，栽種紅藜、花生等有機作物，創立「綠生農場」品牌，目前配合的小農愈來愈多共有廿幾戶，還獲得花蓮郵局契作採購紅藜包裝成禮盒，今年八月起已賣出三千五百盒！

參加的越南外配小農裴玉月說，她嫁來台灣八年，到教會工作有六年，種紅藜雖然很辛苦，每天要曬太陽工作，也想過「換輕鬆、有冷氣的工作」，但教會修女很有「愛」，讓她覺得工作有意義。她說，感謝郵局幫助農民賺了錢，希望更多善心團體能繼續幫忙弱勢的農民拓展銷路。

富里鄉在七、八年前起，陸續有大批外配嫁進來，一度是花蓮最多越南外配的地方，全鄉有三百多個。當時的天主堂于君玉修女看到她們不懂語言、又需要工作養家，幫她們找老師上語言課、介紹去便當店、工廠、早餐店上班，小朋友就在教會附設的幼兒園上學，也因此幼兒園有一半都是新住民子女。

剛到富里天主堂不久的修女劉英花說，由於外配有語言問題，開始找地做有機農業，有教友聽到消息，慷慨地免費提供三分地給教會，因此開始種紅藜，讓中年失業、新住民媽媽來種植，一開始收成價格也很不錯，後來附近的農民也都開始種紅藜，量一多就賣不出去了。

她說，教會申請勞委會經費，經營「綠生農場」品牌，土地都是熱心教友免費借給教會用，除了紅藜還有檸檬、洛神花、白鶴靈芝、花生、小米，全部都是有機，除了農會、郵局來收購，剩下的只能自己賣。

她說，產品若賣得好，就能吸引年輕人返鄉，也希望有善心人士捐物資到教會的愛心小舖，幫助弱勢的人增加收入。

而花蓮郵局也將賣出的三千五百盒有機紅藜，每盒抽十元出來捐助弱勢，總計三萬五千元捐助天主堂花蓮教區附設救星教養院，昨天舉辦捐贈典禮。