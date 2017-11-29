〈北部〉宜蘭海洋垃圾 名導鄭文堂拍紀錄片

2017-11-29

走進不為人知區域 垃圾景觀更為驚人

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕導演鄭文堂花費一年多的時間為家鄉宜蘭拍攝「海洋垃圾」紀錄片，他走遍全縣，走進不為人知的海域、河域。他說，那些平常不會去的地方，「垃圾景觀」更為驚人，希望大家觀看影片時能想到這些垃圾都跟我們有關係，共同面對環境問題。宜蘭縣代理縣長陳金德說，面對海洋資源枯竭與污染等問題，縣府將成立海洋局因應。

宜蘭縣政府環保局昨舉行「海洋垃圾」影像紀錄片發表會，影片邀請三位關注社會與環保的導演鄭文堂、段佩瑤和蔡佩玲共同拍攝，以空拍加上訪問在地居民方式，呈現海洋垃圾如何出現與環境影響，同時走進冬山河出海口以及蘭陽平原的母親蘭陽溪，探究垃圾來源。

籲面對沙灘污染問題 從自己做起

鄭文堂說，影片拍攝範圍很廣，從頭城、壯圍到冬山河、蘇澳無尾港，幾乎全縣跑透透，海洋垃圾中有個很重要的課題是「淨灘」，宜蘭要面對沙灘污染問題，而一些平常不會去的地方，垃圾景觀更是驚人。

鄭文堂指出，透過影片提醒我們應該務實面對問題，也要知道這些垃圾都跟我們都有關係，要從自己做起面對並改善環境議題。

凱旋國小學生參與紀錄片發表會，五年級的賴鈺仁說，看完紀錄片，覺得大海給人類很多東西，可是我們卻把垃圾留給大海，如果多淨灘、做好垃圾分類，應該可減少對海洋的污染。

宜蘭縣代理縣長陳金德說，紀錄片將作為學校教育之用，除了看得見的垃圾，海底下還有許多不會腐爛的魚網，魚網覆蓋在礁岩，會影響魚蝦等海洋生物生存，宜蘭縣政府有決心要清除海底垃圾，澎湖處理海底廢棄漁網的成功經驗，值得宜蘭借鏡。