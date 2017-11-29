〈北部〉樹林頭公園 三座「風遊具」重新啟用

2017-11-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府今年四月舉辦兒童藝術節「風的運動場」活動，五大遊具在活動結束後，保留了風的飛行器、風兒滾滾來、乘風破浪等三座遊具和五座盪鞦韆，經市府強化設施結構及再造固定後，昨天在樹林頭公園舉行重新啟用典禮，未來將成為樹林頭公園親子遊憩新景點。

新竹市府秘書長陳章賢說，十年前樹林頭公園還是一片荒地，經市府活化及在地居民成立志工隊維護，樹林頭公園成為親子遊憩好所在，今年四月市府在此舉辦兒童藝術節「風的運動場」，五座「風的遊具」，受到大小朋友喜愛，四天兒童假期，讓樹林頭公園湧入近廿三萬人次。

陳章賢說，在市民期待保留遊具後，經評估決定現地保留風的飛行器、風兒滾滾來以及乘風破浪三大原創遊具和五座盪鞦韆，並進行現有結構強化及安全設施改善，讓遊具轉化為具代表性的風城意象及公園設施。

昨天上午在載熙國小直笛隊帶來精采表演後重新啟用三大遊具，包括參與認養維護遊具的聯華電子榮譽副董事長宣明智等人都來參與。

一座可遊憩二座供拍照

市府城銷處表示，現地留存的遊具「風兒滾滾來」經強化及維護後開放遊憩，但摺紙造型船「乘風破浪」、飛機造型「風的飛行器」，都成為裝置藝術，不開放進入，僅供民眾拍照打卡，呼籲幼齡孩童使用遊具時，應由家長陪同，確保安全。