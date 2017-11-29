〈北部〉三灣中正路清除路霸 民怨突襲

2017-11-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉主要幹道中正路近日屢遭檢舉，指許多住戶將家中盆栽擺放在路旁水溝蓋上，影響用路人安全，頭份警分局昨天會同三灣派出所到場強力執行清除路障，卻引發民眾不滿，稱遭警方未告知就突襲拆除，現場還有民眾與警方發生口角。頭份警分局強調，一切皆依法取締拆除，現場也有先勸導並協助住戶搬移，並無強拆之情事。

民︰盆栽公所發 移除沒事先通知

當地居民表示，盆栽擺在門口水溝蓋上已經有好幾年，是早期鄉公所發放給住戶用以綠美化街道，但今早突然警方上門要求搬除，並找來清除機械沿路拔除盆栽。有民眾氣憤地說，事先皆未接到通知要移除盆栽，也不知道盆栽放在門口水溝蓋上有違法，突然就被要求移除，但家裡都只有老人家，搬也搬不動，批警方突襲造成民眾困擾。

警︰已多次勸導 依法可立即取締

但警方表示，自本月初接獲檢舉，稱中正路及親民路有水泥花盆、交通錐等佔據道路影響交通，三灣派出所便陸續三度前往向住戶勸導，並兩度開出勸導單，但路霸情況仍未改善，因此於昨天早上協調頭份市公所派出大型清除機具執行清道專案，並非突襲拆除，拆除現場也先挨家挨戶告知，並協助民眾搬移盆栽。

警方也呼籲，民眾將私有物佔據騎樓或道路水溝蓋造成危險，警方可依法立即取締，不須先開勸導單。

鄉長︰堆積過多盆栽雜物佔路

三灣鄉長溫志強則說，昨早也有到現場了解，並協助勸導民眾配合警方依法辦理，溫志強表示，鄉公所六、七年前確實發送給住戶盆栽，希望能綠化路景，但經年累月風吹雨打，許多盆栽也已老舊破損，再加上有些居民堆積過多盆栽及雜物，佔據道路用地，藉此機會清除也能恢復市容整潔。