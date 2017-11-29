〈北部〉沿海保安林地 後龍爭設雜糧專區

2017-11-29

百公頃良田 林務局要收回

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮沿海的中和里、南港里約有一百公頃良田，從百年前就有居民世代在此耕作，但由於該片土地屬國有保安林地，自民國九十年起行政院農委會林務局便依法要求收回，引發當地農民不滿，十幾年來陳情抗議聲浪不斷。近日後龍鎮公擬向農委會農糧署及林務局洽商成立雜糧專區，要協助當地農民取得土地合法使用權。

後龍鎮沿海農地土質優渥，盛產甘藷、花生、黑豆等雜糧作物，百年前就有農民在此耕作，但由於該片土地係屬林務局管轄的保安林地，耕作農地為違法占用國有地，自民國九十二年起林務局便依法要將土地收回。

但當地農民世居於此，眼見農作收成及家族心血都要化為泡影，紛紛找上立委陳超明及後龍鎮公所陳情，盼望能取得土地合法使用權，繼續在當地耕作。

盼助農民取得合法使用權

後龍鎮公所主任秘書林澄清說，這片土地美得「令人屏息」，雜糧作物的也皆有高經濟產能，公所希望能繼續保留該片農地，除打造地方特色農產品，同時也讓農民們可安心耕作，因此配合農糧署的大糧倉計畫提出劃設雜糧專區的構想，不但配合國家政策提升國內雜糧自給率，同時也讓當地農民得以合法取得土地使用權。

後龍鎮公所已請立委陳超明建立公部門協商平台，希望成立跨部門工作小組，由鎮公所提出雜糧專區計畫並報請農糧署審核同意，再交由行政院核定生效後，林務局再依據「森林法」的保安林解除審核標準依法予以保安林解編。

之後，苗栗縣政府便可協助推動成立雜糧專區，藉此解決土地使用問題，讓後龍特色農產品得以產業專區方式經營，農民也能安心耕作，並促進在地特色農業發展，創造農民、官方、產業多贏局面。

林務局︰須經政院核定、審議研商

但林務局表示，保安林的解編過程嚴謹，除須經行政院核定外，還另須召開審議委員會，由各界專家、學者共同研商。而目前鎮公所所劃定的範圍太粗糙，無法確切評估哪塊土地可供農地使用，且原有已種植林木的部分也不該毀林造農，另公所也須提報劃設雜糧專區後的價值優於保安林地，才能作為解編的前提，因此該計畫仍需審慎評估。