〈北部〉桃園市明年度總預算1113.2億 96.3%過關

2017-11-29

新聞處被刪6710萬元 刪除最多

〔記者陳昀／桃園報導〕市議會昨天一讀完成市府各單位明年度預算，今起進入二、三讀審查，總計一一一三．二億元的總預算，一讀被擱置一六九筆、四十億八千餘萬元，被刪除四十三筆、一億二千多萬元，一讀通過率為九十六．三％，其中擱置最多的，是工務局被擱置十三億餘元，刪除最多的局處，則是新聞處被刪除六七一○萬元。

今二讀 討論刪除、擱置預算

市議會從十四日起，聯席審查市府明年度預算，到昨天告一段落，市府各局處與桃園大眾捷運公司、桃園航空城公司、桃園果菜市場公司三個附屬單位及廿七個基金預算全部完成審查，今天進入二、三讀，持續討論刪除、擱置的預算。

這次一讀審查被刪除的預算，大多有議員保留發言權，進入二讀後，需經大會同意才能翻案，被擱置的預算將重新進行討論。

國民黨喊話 今年至少刪13億

這次一讀審查後期，市議會國民黨團多次提出的刪除、擱置案進行表決時，都以極小的票數差距落敗。國民黨團書記長徐玉樹說，這次聯席審查歷經無黨團結聯盟「倒戈」，加上執政黨的「技術性」杯葛，國民黨團雖然戰況艱困，仍會堅守立場，「一定要比去年刪的八．一八億元多」，至少要刪除十三億元，為市民看緊荷包，尤其浮濫的外包活動與計畫案，不會給予復活空間。

但市議會民進黨團總召陳治文表示，市府有許多重要預算不宜刪除，要以市民福祉為優先，希望市府能提出詳盡說明，讓議員們沒有刪除的理由。

市議會無黨團結聯盟執行長劉勝全說，基於城市競爭力，具建設性、社福性的預算不宜過度刪減，他說，以今年度的預算來說，每個台北市民約可分配六．五萬元，桃園市約可分配五．○七萬元，合理的預算，無盟會予以支持。

這次聯席審查，藍綠陣營議員都有提議擱置、刪除的預算，擱置金額最高的是，工務局道路改善維護的十三億二一八○萬元，次高的環保局因污染防治成效受質疑，共被擱置廿六筆、七億二九七四萬餘元，筆數最多。