〈北部〉SBL週日開打 24場例行賽桃園巨蛋進行

2017-11-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第十五季SBL超級籃球聯賽將於週日在台北和平體育館開打，桃園市政府與中華民國籃球協會（簡稱籃協）昨天宣布，將共同舉辦「第十五季SBL超級籃球聯賽」，包含廿四場例行賽桃園場、明星賽及季後賽首輪等賽事，都將在桃園市立體育館（桃園巨蛋）進行。

明星賽、季後賽首輪 也在桃園舉行

市府秘書長李憲明指出，桃園場例行賽訂於明年一月廿五日至廿八日、二月一日至四日及三月一日至四日在桃園巨蛋舉辦，共有十二天廿四場次；籃協也將明年二月十日的明星週賽及三月卅一日至四月五日的季後賽首輪賽事規劃在桃園巨蛋舉行，邀請市民、球迷一起進場為選手加油。

籃協理事長丁守中表示，很感謝桃園市政府大力支持籃球隊伍的城市冠名，並推動主、客場制，讓球隊在地化。他說，SBL近期做了許多變革，包含取消洋將身高限制，甚至也取消球館內不能吃東西的規定，希望能讓更多人知道、貼近SBL。

「棒球看桃猿、籃球挺璞園！」Lamigo桃猿領隊劉玠廷表示，雖然棒球賽季結束，但籃球賽事剛開始，請大家多多支持桃園在地的籃球隊伍。

璞園建築籃球隊球員簡浩說，非常開心籃球賽事在桃園舉辦，而且今年在桃園巨蛋比賽，場地比中原大學更大，希望不管是支持璞園的球迷，還是其他SBL隊伍的球迷，都可進場支持。

市府體育局長夏金興表示，桃園在今年一月首度將第十四季SBL例行賽引進桃園，在中原大學體育館舉辦，吸引許多市民前往觀賽，賽季結束後，市府積極與籃協爭取第十五季SBL在桃園舉辦，經多次會勘，終於敲定在桃園巨蛋舉辦，期待能有更多市民前來觀賽。此外，桃園市與璞園建築籃球隊第二年冠名合作，以「桃園璞園建築籃球隊」之名征戰SBL，也盼球隊能在新的賽季中奪下佳績，培養屬地球迷，期許桃園成為孕育籃球好手的搖籃，為台灣的籃球運動注入新能量。