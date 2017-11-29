〈北部〉愛心溫暖東歐 受助人訪花蓮致謝

2017-11-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕「攝氏零下卅度的生活，是怎樣的環境？」台灣世界展望會東區辦事處邀請來自七千多公里外的東歐國家亞美尼亞，分享台灣的愛心在當地開花結果的情形，也呼籲台灣熱心民眾支持「讓台灣的愛，溫暖亞波羅的冬天」禦寒計畫，讓當地九千多名弱勢兒童及其家庭和貧窮社區度過零下卅度的寒冬。

展望會指出，位於亞洲與歐洲交界處外高加索南部的內陸國亞美尼亞，面積二．九八萬平方公里，比台灣小一點，人口約三百多萬人，是世界第一個將基督教列為國教的國家，這國家在一九一五年間經歷了種族大屠殺、一九八八年發生一場大地震；更因地理環境和經濟因素，三分之一亞美尼亞人身處貧窮中，也影響著兒童的健康與發展。

世界展望會從八年前開始將台灣愛心送進入亞美尼亞最偏遠、弱勢地區展開資助兒童計畫各項服務方案，目前在三個計畫區、服務約九千名弱勢兒童及其家庭和貧窮社區的需要，亞美尼亞世界展望會會長季萊‧艾迪力楊（Mr.Zhirayr Edilyan）以及亞帕朗（Aparan）計畫區主任塔瑪拉．巴爾巴卡德姿（Ms.Tamara Barbakadze）藉著來台開會期間，特別到花蓮與資助人當面致謝。

季萊（Zhirayr）透過翻譯說，亞美尼亞是一個多山的國家，台灣愛心幫助的計畫區，今年二月平均溫度為攝氏零下廿到卅度；極度嚴寒的氣候及風雪，是當地貧困家庭難以承受之重，貧窮弱勢家庭為了預備過冬，會到牛群放牧處收集牛糞曬乾，作為冬季取暖燃料，但無論如何努力收集，都不足夠半個冬季使用。

東區辦事處主任蕭文榮說，十分感謝花東地區的資助人提供亞美尼亞、波士尼亞、羅馬尼亞等國家貧困兒童與家庭足以過冬的柴火、修繕老舊房屋及爐灶，並培力當地青年能源知識與技術，邀請花蓮鄉親捐款響應「讓台灣的愛，溫暖亞波羅的冬天」禦寒計畫，資助三國的兒童，為孩子生命帶來長期陪伴的溫暖與支持。