〈北部〉清水地熱整建 打造首座環教園區

2017-11-29

明年元宵節後封園 結合電廠成遊憩區

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府爭取中央支持，推動清水地熱公園第三期工程，投入三千萬元經費整建園區設施，預計明年元宵節過後封園，暑假前完工開園；另，地熱公園第四期工程也送觀光局審核，爭取七千萬元經費。縣府強調，地熱公園完成後，將與鄰近的清水地熱發電廠結合，成為全台「首座」兼具發電、地熱環教的遊憩園區。

宜蘭縣政府工旅處副處長池騰聯指出，清水地熱公園每年約有五十萬至六十萬人次遊客到訪，但因園區腹地小、廁所不足，也缺少可供遮雨場所，因此向中央爭取經費改善，擴充設施。三期工程將於園區第一、第二停車場興建連絡橋，方便遊客通行；現有的管理部、販賣部也將整修，擴充園區室內空間，並開放在地農友進駐，推銷宜蘭特色農特產品。

清水地熱公園於九十九年設置「煮食池」，遊客可煮蛋、煮玉米，之後縣府增建公園等設施；一○四年獲觀光局補助展開一期環境改善工程，增設涼亭、擴大泡腳池；去年推動二期工程，整建停車場等，目前園區已有三個煮食池，二個泡腳池。

四期工程後年完成 規劃溫泉湯屋

除了三期工程，縣府也已將四期計畫提交觀光局審核並已獲得支持；池騰聯說，目前停車場聯絡橋已在施作，考量工區需要與安全，聯絡橋完工後，地熱公園暫定於明年元宵節過後封園，要趕在暑假前完工開園，四期工程經費若爭取順利，最快可在後年完成，將規劃溫泉湯屋等各式新設施，讓民眾泡湯。

池騰聯指出，上游的清水地熱發電廠，縣府七月已與民間公司簽約，除建置地熱發電廠，也設有地熱教育館，未來地熱公園與清水地熱發電廠，將結合成為全台首座、面積達十三公頃的地熱、綠能環教園區。

清水地熱公園目前免門票，停車計次收費每次五十元，每年挹注宜蘭縣庫約四百萬元；池騰聯說，園區整體完成後，未來入園是否收取門票，縣府會再進一步研議。