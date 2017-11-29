〈北部〉罕見動用表決 竹市明年度總預算刪五千萬過關

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天針對新竹市明年度總預算進行大會審議，黨團協商直到十一點無結果，最後罕見進大會表決，竹市明年度總預算歲出部分，在清點現場廿九名市議員後，以十七比十二通過新民意問政聯盟和民進黨版本，內容為刪除「新竹三百年」六百萬元及第二預備金四千四百萬元，共刪除五千萬元。
市議會審議新竹市明年度總預算，罕見動用表決審議，議長謝文進宣布最後通過新民意問政聯盟所提版本，歲入預算為一百八十八億兩千四百廿四餘萬元，刪減零元。歲出部分原編兩百零四億三千六餘萬元，經刪減五千萬元，刪減歲出預算為兩百零三億八千六百餘萬元，刪減比例為○．二四四％。
新民意問政聯盟與民進黨所提的版本為刪除「新竹三百年」六百萬元及統刪第二預備金四千四百萬元。而國民黨版本為刪除「新竹三百年」全部六千萬元經費，及包括市政宣導、一九九九服務專線及施政滿意度調查和香山小旅行等活動費共八千七百六十八餘萬元。
議長謝文進最後清點現場人數，除請假的國民黨市議員鍾淑英、鄭正鈐及無黨籍市議員孫鍚洲未進議場，現場有廿九名市議員，國民黨版本贊成與反對的比例為十二比十七，未過關。新民意問政聯盟版本贊成與反對的比例為十七比十二，新民意問政聯盟版本過半數通過，並逕付三讀，由議長敲槌落定。