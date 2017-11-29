〈北部〉連續24年分文未刪 苗縣明年總預算通過

2017-11-29

圓樓收入及補助招商喊刪 表決未過

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會昨天進行苗縣府一○七年總預算案三讀，有四位議員對苗栗縣政府九千多萬元預算有疑慮，其中民進黨縣議員陳光軒及羅貴星針對客家圓樓場地設施使用費及苗栗縣政府補助苗栗縣工商發展投資策進會協助辦理招商的一千萬元要求刪除，兩人最後力主表決，因藍大於綠，刪除預算表決未通過，主席會議的副議長陳明朝決議照原案通過，苗栗縣明年度總預算在火爆聲中過關，這也是苗縣府總預算連續二十四年分文未刪。

議員運動服經費遭質疑引衝突

此外，陳光軒昨天質疑苗栗縣地方教育發展基金預算時，認為全中運都有發給每位議員運動服，如今已收到六套，卻很少議員在穿，他認為議員部份不用再編經費購買。

而此議題，議員間也爭議不休，突然縣議員禹耀東起身指著陳光軒說「你不會比我更清廉！」，引發陳的不悅，反嗆他含血噴人，雙方起爭執，國民黨籍縣議員陳永賢認為陳光軒講太久，也起身回嗆，吵成一團，差一點爆發全武行，所幸被及時拉開，才未進一步衝突。

陳光軒、羅貴星質疑英才書院、客家圓樓、泰雅文物館場地設使用費已免收門票，還分別編列相關場地設施使用費收入十八萬元、一百七十一萬六千元、一百零六萬元，科目明顯不符，以及苗栗縣政府補助苗栗工策會協助辦理招商的一千萬元，陳光軒等人要求表決，惟僅有七或八名議員贊成刪除，陳明朝議決照案通過。

苗縣府主計處長陳榮貴指出，有關客家圓樓，泰雅文物館及英才書院明年度收入仍有場地委託經營、場外停車費及攤位展售費用等收入，足可彌平因停收門票而短少收入，將可在歲入預算執行應可達成預算目標。

此外，有八名議員分組審查保留發言權的生育津貼項目，應從六千六百元提高至一萬元，以提高生育率。

縣長徐耀昌回應，苗栗生育津貼並非最低，因非屬法定福利，且目前財政還在中央控管，加碼牽涉甚廣，若明年財政狀況許可，將會以追加減預算辦理。

苗栗縣政府明年度總預算，歲出為一百八十九億二千五百八十萬二千元，歲入為一百九十一億五千五百八十萬二千元。