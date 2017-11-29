〈北部〉五月天年底開唱 市府推遊程搶商機

2017-11-29

11場 市府估可帶來26萬粉絲

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣天團五月天下月廿三日起至明年一月七日將在桃園國際棒球場連開十一場演唱會，市府觀光旅遊局為讓廿六．四萬粉絲感受桃園的旅遊魅力，同步在演唱會期間規劃自由行路線並推出景點門票及住宿優惠，盼藉此將人潮留在桃園消費，預計可創造三億八千萬元的觀光財。

自由行3路線 半日遊輕旅行

觀旅局旅遊行銷科長陳湘瀅表示，桃園國際棒球場扣掉舞台區，一場可容納二．四萬人，以五月天演唱會場場爆滿估算，十一場將可來廿六．四萬人潮，市府透過推出觀光行程，盼藉由參與五月天演唱會的人潮，趁勢行銷桃園旅遊景點，考量歌迷晚上要看演出，不宜耗費太多體力，因此行程都是以大眾交通工具沿線景點為主的半日遊輕旅行。

小烏來、後慈湖 持票根免費

「白天遊桃園，晚上五月天！」陳湘瀅說，觀旅局規劃「搭機捷輕鬆購」、「機捷逍遙遊」及「YouBike玩轉中壢」三條自由行路線，讓民眾白天可搭乘機捷或騎YouBike暢遊桃園，也可憑演唱會票根於演唱會當日及翌日到小烏來天空步道、天空繩橋及後慈湖等處，享免費入園優待，但需事先上網登記入園時段，避免超出總量管制。

若是民眾想深度探訪桃園，陳湘瀅說可搭乘台灣好行觀光公車，從中壢車站出發搭乘慈湖線，暢遊石門水庫、大溪老街、慈湖等景點；假日行駛的親子樂園線及桃園車站出發的小烏來線，分別可遊晴耕雨讀小書院、小人國主題樂園及巧克力共和國、大溪老茶廠這二家桃園知名的觀光工廠，還有驚險刺激的小烏來天空步道，可一票到底暢遊桃園。

入住18家旅宿 持門票享折扣

此外，觀旅局也與桃園十八家旅宿業者合作，陳湘瀅表示，只要出示演唱會門票，就可享有桃花園飯店住宿四折起、中壢米堤大飯店住宿六五折起、福容大飯店桃園店住宿享買一送一等優惠；更多優惠可上「桃園觀光導覽網」網站或向各家旅宿洽詢。