〈中部〉飯店烹調 為獨老募愛心年菜

2017-11-29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕老五老基金會在小年夜為獨居長者送年菜的活動邁入第十二年，為全國一千五百名獨老送上「幸福呷百二年菜」，今年與飯店合作設計烹調，蒸海魚、鳳凰捲及紅燒獅子頭等，全是飯店級名菜，昨天募款活動開跑，也招募一日兒孫為獨老送年菜、送紅包、貼春聯，提前開心過年。

老五老基金會在小年夜為過年沒人陪伴的獨居長輩送幸福年菜募款活動起跑，九十歲獨老陶奶奶受邀與飯店主廚一起試做年菜，烹煮由銀髮志工在基金會哈老農場栽種的新鮮蔬菜，呼籲民眾共襄盛舉，她說，每年都很期待志工送年菜到家，非常溫暖。

老五老基金會林正介董事長表示，基金會年年堅持小年夜當日新鮮現做、現送獨老，今年也特別與飯店合作，製作飯店級年菜，將送至台中、台北、新竹、彰化、雲林等七縣市，共一千五百份，其中台中原市區兩百份年菜由飯店烹調直送，需要各界響應。

今年年菜有一品樹子蒸海魚、花雕冰心鳳凰捲、晶饌紅燒獅子頭、招喜豉油燴芥藍、旺犬祥瑞獻雞湯，還有經典上海菜四喜烤麩迎新春，使用鮮嫩海魚、無骨雞腿、無毒栽種的蔬菜等，合作的伊麗莎白飯店為長輩烹調時，特別減少油鹽、燉軟，而且今年小年夜為西洋情人節，特別加碼送上甜心蛋糕。

老五老基金會執行長游麗裡說，今年度整體捐款比去年少三成，基金會送年菜會再送上紅包，期盼社會愛心響應，一份一千二百元，募款目標一百八十萬，也招募一日志工當獨老的兒孫，一起送菜、貼春聯。