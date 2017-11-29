〈中部〉國家歌劇院 音樂會迎接新年

2017-11-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市將有自己的新年音樂會！台中市府廿八日宣佈，明年元旦將與台中國家歌劇院、國立台灣交響樂團合作推出二○一八新年音樂會，市長林佳龍指出，盼新年音樂會成為台中品牌，大家迎新年不只跨年，也有新年音樂會可選擇。

國立台灣交響樂團演出

林佳龍與台中國家歌劇院藝術總監王文儀、國立台灣交響樂團團長劉玄詠等人攜手宣佈將舉辦台中新年音樂會的消息。王文儀表示，此次活動也是歌劇院創全國首例，由國家級的藝術組織與縣市政府合作舉辦新年音樂會。

林佳龍盼成台中市傳統

林佳龍說，明年的新年音樂會結合國立台灣交響樂團，在台中國家歌劇院演出，首次新年音樂會呼應台中世界花卉博覽會活動，邀請大家共同聆聽花開的聲音。他強調，台中國家歌劇院、國立台灣交響樂團都在台中，期待三方合作，把台中的新年音樂會建立成品牌，更形成傳統，讓台中往後迎接新年的方式除有跨年晚會外，也能參與新年音樂會。

除有新年音樂會外，另與台中國家歌劇院合作舉辦「藝術嘉年華」活動，由台中市學校與在地團體演出。

台中二○一八新年音樂會將在明年元旦下午二點半舉行，採售票演出，國台交團長劉玄詠指出，由名指揮家張佳韻率領國立台灣交響樂團，攜手與二位獲國際大賽肯定、新生代古典小提琴新銳林品任及鋼琴家陳世偉同台演出。

音樂會以「怡然自得」主題迎接明年的台中世界花博，演出曲目包括韋瓦第的「四季」、葛利格的經典「皮爾金」組曲、西班牙作曲家納瓦羅的作品「解放者」等，與民眾共同迎接新年。