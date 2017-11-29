〈中部〉午茶百百款 生活節拚5千萬商機

2017-11-29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中午茶生活節今年邁入第二屆，以「午茶百百款」為主軸，共有三大主題，十一至十二月份陸續推出午茶沙龍、午茶拾光市集聚樂部、大小老闆圍坐沙龍，呈現台中午茶多樣性及午茶文化產業深度。市府觀旅局昨日舉辦宣傳記者會，歡迎民眾到台中感受午茶魅力。

擴大辦理 60業者參與

台中市是珍珠奶茶發源地，更聚集多家知名糕餅店，市府去年首度舉辦午茶生活節，串聯茶、咖啡、糕餅、甜點等產業，將台中人「喫茶配餅」的文化發揚光大，今年更擴大辦理，邀請約六十家業者參與，並鎖定學生、上班小資族、情侶、親子家庭、黃金熟齡等客層，推出不同產品。

觀旅局長陳盛山指出，去年活動創下一千萬元業績，今年預計達五千萬元，為提升台中糕餅在世界的知名度，並配合明年台中世界花博，讓台中下午茶躍升為國際品牌，明年預計帶動百家業者參與，並將持續透過國際交流及行銷，影響亞洲及世界飲品市場，讓國際觀光客都來台中體驗午茶生活。

午茶沙龍 辦逾30場次

台中午茶生活節今年除邀請各大知名午茶業者參與，也導入微型特色店家共同行銷。即日起至十二月十六日將舉辦卅場次以上的午茶沙龍，由業者分享茶葉、糕餅、咖啡的人文歷史、職人精神、生活文化，並依各店家特色推出手作體驗。十二月十六日於美術園道舉辦午茶拾光市集聚樂部，號召大眾一起參與戶外午茶活動；十二月廿一日舉辦大小老闆圍坐沙龍，邀請午茶業的龍頭業師與創業青年、學生對話，激發出午茶創新火花。