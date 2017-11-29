〈中部〉彰化羊肉節 1萬8千份料理呷免驚

2017-11-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每年都排隊擠破頭的「彰化羊肉節」，今年即將於十二月三日在社頭鄉果菜市場登場，將發放羊肉湯、羊肉米糕、豬肉漢堡與豬肉香腸等料理各四五○○份，總計一八○○○份，完全免費大放送！

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣各地的羊肉爐全國有名，原因就是採用台灣國產溫體羊肉，因為彰化縣肉品市場是全國最大的羊隻拍賣與屠宰的市場，供應最新鮮的本土羊肉，不只是台灣本島的羊隻，連澎湖的羊也會運來彰化交易，即使體重因此減輕好幾公斤，但因為可以賣到好價錢，「坐船都划算」！

「係金ㄟ，澎湖的羊也運到彰化溪湖來拍賣！」彰化縣肉品市場總經理黃滄雲指出，因為彰化縣羊肉爐業者很多，都採用本土頂級羊肉，使得彰化縣肉品市場羊隻拍賣行情，都高於其它地方，吸引全國各地養羊業者都把最好的羊隻運到溪湖拍賣。

黃滄雲強調，澎湖肉羊大多採放牧飼養，一早搭船到嘉義布袋港，再轉乘大貨車到彰化溪湖拍賣，成交價扣除舟車勞頓費用都划算，由於羊隻要長途跋涉，在遠行前就不再進食，所以從澎湖抵達彰化，大概都會少掉三、四公斤左右。

黃滄雲指出，「彰化羊肉節」每年只辦一次，因為羊隻成本很高，目前彰化縣肉品市場羊隻拍賣行情來看，品質較好的羊隻批發價格為每公斤二七○元，這次大約要準備三十頭肉羊，平均每頭肉羊成本就要一五○○○元，光是三十頭肉羊的成本，就要四十五萬元。

今年活動移師到社頭舉行，也將結合健康豬行銷品嘗活動，免費料理大放送時間為上午十一點，黃滄雲強調，不發放號碼牌，現場排隊為主，每人每種料理以一份為限。