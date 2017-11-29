〈中部〉美景不藏私 土虱灣擬設觀景台

2017-11-29

信義爭取到一半經費一半自籌

〔記者劉濱銓／南投報導〕濁水溪有最完美曲流稱號的信義鄉地利村土虱灣景點，信義鄉公所過去為推廣這處絕妙景觀，曾規劃各式大型觀景台，但受限土地與建物太大而取消，近期則爭取到經費，將在道路外緣建置略為外伸的觀景台，以減量施作符合現況，配合明年完工的雙龍景觀吊橋，盼能串聯地利、雙龍打造完整旅遊動線。

濁水溪上游的土虱灣，因河段趨近於三百六十度的髮夾彎角，使河岸山巒的外貌，彷彿是一尾土虱，因而稱作土虱灣。

信義鄉公所近年也極力要開發該處景點，惟因賞景位置地質脆弱、腹地太小，使得接連規劃過的如仿效美國大峽谷空中走廊，以及位在道路空地的懸臂觀景高台都難以達成。

預計年底規劃設計明年初動工

近來公所重新思考景觀平台設計，一改過去深掘基樁思維，將採減量工法，利用有如吊橋橋頭的重力設計，透過鋼索拉力方式，減少開挖對地質的影響，以相對安全可行的工法施作外伸觀景平台，盼讓更多人能欣賞到土虱灣美景。

信義鄉長史強表示，目前已向中央爭取到六百萬元經費，另外一半經費公所將會自籌，若一切順利，預計年底可規劃設計，明年初動工，工期預計六至八個月，可望明年中或暑假就能完成。

惟當地聯外道路狹小，未來賞景將以接駁方式運行，透過位在雙龍橋旁的停車場，讓外地遊客能在此停車，再轉乘接駁至土虱灣觀景台，而目前正在施工的雙龍瀑布景觀吊橋，則預計明年中會完工，屆時將會串連二地景點，打造完整的旅遊動線。

他也說，土虱灣觀景台將會以園區方式付費賞景，透過接駁帶領遊客到地利遊玩，認識當地天主堂、部落壁畫等，並期盼能帶動民宿、觀光等產業發展，嘉惠部落經濟。